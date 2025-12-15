Netflix maintient sa position sur l'accord avec Warner Bros Discovery

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La décision de Netflix NFLX.O d'acquérir les actifs de Warner Bros Discovery WBD.O n'a pas changé, ont déclaré ses co-PDG Greg Peters et Ted Sarandos dans une lettre adressée aux employés lundi.

Le géant du streaming a remporté le vote de Warner Bros au début du mois, obtenant un accord de 72 milliards de dollars pour ses studios de télévision et de cinéma et ses actifs de streaming, avant que Paramount ne lance une offre hostile de 108,4 milliards de dollars pour l'ensemble de l'entreprise.

Netflix s'est engagé à diffuser les films de Warner Bros dans les salles de cinéma, affirmant qu'il s'agit d'une "partie importante de leur activité et de leur héritage".

"Nous n'avons pas donné la priorité à la diffusion en salle dans le passé, car ce n'était pas notre activité chez Netflix. Lorsque cet accord sera conclu, nous serons dans ce secteur", indique la lettre, ajoutant qu'une offre hostile de Paramount Skydance PSKY.O était "tout à fait attendue".

Malgré les craintes croissantes d'un examen réglementaire approfondi, Netflix est persuadé qu'il obtiendra les autorisations nécessaires, en s'appuyant sur l'argument selon lequel l'opération est indispensable pour concurrencer YouTube, qui domine le marché.

Mais les avocats affirment qu'il est peu probable que le ministère de la justice considère Netflix et YouTube comme des rivaux interchangeables , compte tenu de leurs différences en termes de contenu, de public et de modèles commerciaux.

"Même après avoir fusionné avec Warner Bros, notre part de marché ne passerait que de 8 % à 9 % aux États-Unis, ce qui nous place loin derrière YouTube (13 %) et une éventuelle combinaison Paramount/WBD (14 %)", indique la lettre de Netflix.

La société a déclaré que l'accord n'entraînerait pas la fermeture de studios, compte tenu des craintes de pertes d'emplois liées à l'essor de l'intelligence artificielle. Paramount a également déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de réduire les budgets de contenu et qu'elle entendait gérer les deux studios séparément.