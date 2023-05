Netflix: les conseils des brokers après les résultats information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 15:32

(CercleFinance.com) - Netflix a dévoilé un BPA de 2,88 dollars au titre des trois premiers mois de l'année, en baisse de plus de 18% en comparaison annuelle, ainsi qu'une marge opérationnelle en retrait de 4,1 points à 21%.



Se disant en voie d'atteindre ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2023, Netflix déclare anticiper, pour le deuxième trimestre, un BPA de 2,84 dollars, une marge opérationnelle de 19% et des revenus d'environ 8,24 milliards.



Suite à cette publication, UBS a relevé sa recommandation sur Netflix de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 350 à 390 dollars, une nouvelle cible recelant un potentiel de hausse de 17% pour l'action du géant américain du streaming vidéo.



Pointant une inflexion de la croissance dans la publication des résultats au titre du premier trimestre, le broker met en avant 'une atténuation de la concurrence et un renforcement de sa conviction dans les nouvelles initiatives de monétisation'.



Wedbush maintient également sa note Surperformance sur le titre Netflix et son objectif de cours de 410$.



Netflix figure sur la liste des meilleures idées de Wedbush : ' Nous pensons que l'entreprise peut générer un flux de trésorerie disponible nettement supérieur à ce que ses prévisions suggèrent. '



Pour l'analyste, Netflix a atteint la bonne formule avec son contenu global pour équilibrer les coûts et générer une rentabilité croissante. ' Son volet de soutien publicitaire et la répression du partage de mots de passe devraient stimuler davantage la génération de liquidités ', poursuit-t-il.



' Nous pensons que Netflix est bien positionné dans cet environnement trouble où les diffuseurs changent de stratégie, et qu'il devrait être évalué comme une entreprise immensément rentable à croissance lente ', ajoute encore le broker.