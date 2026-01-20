Netflix franchit un cap stratégique avec des résultats records et une offre de rachat ambitieuse
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 22:16
Au-delà de ses performances financières, Netflix attire l'attention avec son projet de rachat de Warner Bros Discovery, valorisé à 82,7 milliards de dollars. Pour contrer une offre concurrente de Paramount Skydance, la société a reformulé sa proposition en numéraire, incluant les studios Warner, leurs franchises phares comme "Harry Potter", "Game of Thrones" ou les super-héros DC, ainsi que le service HBO Max. Selon le co-PDG Ted Sarandos, cette stratégie vise à sécuriser l'opération et à accélérer le processus d'approbation par les actionnaires.
Pour financer cette acquisition, Netflix a obtenu un prêt relais de 67,2 milliards de dollars, contre 59 milliards précédemment. L'intégration de Warner permettrait à la plateforme de renforcer considérablement son catalogue et d'introduire de nouvelles offres d'abonnement plus ciblées. En 2026, Netflix prévoit un chiffre d'affaires compris entre 50,7 et 51,7 milliards de dollars, porté par une progression marquée de ses revenus publicitaires, qui devraient quasiment doubler selon ses prévisions.
Valeurs associées
|87,1950 USD
|NASDAQ
|-0,91%
