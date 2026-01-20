Netflix et WBD modifient les termes de leur projet de fusion
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 13:57
"L'accord révisé simplifie la structure de la transaction, offre une plus grande certitude de valeur aux actionnaires de WBD et accélère le processus vers un vote des actionnaires de WBD", expliquent les deux groupes.
La transaction entièrement en cash reste valorisée à 27,75 dollars par action WBD. Les actionnaires de WBD recevront également de la valeur supplémentaire des actions de Discovery Global après sa séparation de WBD.
La structure révisée devrait permettre aux actionnaires de WBD de voter sur la transaction proposée d'ici avril 2026. Pour soutenir ce calendrier accéléré, WBD a déposé une déclaration préliminaire auprès de la SEC.
"La forte génération de flux de trésorerie de Netflix soutient la structure révisée tout en préservant un bilan sain et de la flexibilité pour capitaliser sur les priorités stratégiques futures", affirme la plateforme de streaming.
La finalisation reste soumise à la séparation de Discovery Global, à la réception des approbations réglementaires requises, à celle des actionnaires de WBD et à d'autres conditions de clôture habituelles.
