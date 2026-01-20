Netflix en hausse ; présente une offre modifiée entièrement en numéraire pour Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions de Netflix NFLX.O en hausse de 0,7 % à 88,61 $ avant le marché

** NFLX soumet une offre modifiée entièrement en numéraire pour les studios et les activités de streaming de Warner Bros Discovery WBD.O , obtenant le soutien unanime du conseil d'administration du propriétaire de HBO sans augmenter le prix d'achat de 82,7 milliards de dollars - dépôt réglementaire

** Selon l'accord révisé, NFLX paierait aux actionnaires de Warner Bros 27,75 dollars par action en numéraire pour les studios de cinéma et de télévision

** Le conseil d'administration a maintenu que l'accord de fusion de NFLX était supérieur à l'offre de Paramount Skydance

PSKY de 30 dollars par action en numéraire pour la société, car les investisseurs de Warner Bros conserveraient une participation dans la société Discovery Global, qui est cotée séparément

** Les actions de PSKY ont baissé de 0,9 % à 11,70 $, tandis que celles de WBD ont baissé de 0,6 % à 28,42 $, avant le marché

** NFLX a gagné ~5% l'année dernière