Netflix en hausse avant les résultats attendus après la cloche

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16 avril - ** Les actions de Netflix NFLX.O sont en hausse de 0,3 % jeudi avant les résultats trimestriels attendus après la cloche de clôture, la société de streaming affichant un chiffre d'affaires et un bénéfice par action en hausse

** Les analystes s'attendent à ce que NFLX publie un chiffre d'affaires de 12,18 milliards de dollars au 1er trimestre contre 10,54 milliards de dollars il y a un an et un BPA ajusté de 76c contre 66c il y a un an, selon LSEG ** Les investisseurs se concentreront probablement sur les dépenses de contenu et les détails de la croissance des activités publicitaires dans les premiers résultats de la société depuis l'échec de son offre pour Warner Bros Discovery

WBD.O .

** L'expansion récente de la programmation en direct, y compris un concert de K-pop et la Classique mondiale de baseball, pourrait être la clé du potentiel de recettes publicitaires

** La décision de Netflix de se retirer de l'accord avec Warner Bros. a éliminé un obstacle majeur pour le titre", écrit Brian White chez Monness Crespi Hardt dans une note récente. "Selon nous, Netflix a construit une formidable plateforme de divertissement et développe une franchise publicitaire numérique prometteuse; cependant, la concurrence est dynamique, la valorisation est tendue et la macro est dangereuse."

** Le PT médian sur 12 mois pour l'action est de 115 $; la dernière valeur de l'action était de 108 $

** Les recommandations des analystes comprennent 41 "achat fort" ou "achat" et 12 "maintien"

** Les actions ont augmenté de ~15% depuis le début de l'année, surpassant la hausse de ~4% du Nasdaq .IXIC