Netflix dégradé par JP Morgan

(AOF) - Netflix évolue en retrait de 2% en avant-Bourse après avoir subi une dégradation de recommandation de JP Morgan qui est passé de Surpondérer à Neutre sur le titre. "Il n y a pas de changement dans notre opinion haussière à long terme sur la position de Netflix mais à plus court terme, nous pensons que le rapport risque/récompense des actions est en train de devenir plus équilibré", considère la banque américaine. L'action est sur ses plus hauts historiques.

AOF - EN SAVOIR PLUS