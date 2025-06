Netflix: de nouveaux plus hauts grâce au soutien d'UBS information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 16:27









(CercleFinance.com) - Netflix s'inscrit dans le vert mercredi matin à la Bourse de New York, le titre du géant de la vidéo à la demande étant soutenu par une note d'UBS qui a décidé de revoir à la hausse son objectif sur le titre.



Un peu plus d'une demi-heure après l'ouverture, l'action grimpe de plus de 0,8% pour établir un nouveau record absolu au-delà de 1.228,4 dollars, alors que l'indice S&P 500 avance de 0,1%.



Face à des géants de la télévision traditionnelle qui peinent à enrayer la chute de leur audience, Netflix devrait continuer de tirer parti des mutations structurelles du secteur pour consolider son modèle économique et stimuler sa rentabilité, souligne UBS.



Du point de vue de l'analyste, le déclin accéléré de l'audience des chaînes de divertissement généralistes vient renforcer les perspectives de monétisation du groupe de streaming, tout en favorisant l'effet de levier opérationnel de la plateforme.



L'intermédiaire fait valoir que les données internes de Netflix vont dans le sens d'une consommation de contenu en hausse puisque sur le deuxième trimestre, les heures de visionnage ont progressé de 10% en glissement annuel au niveau du 'Top 10' des titres plus suivis sur la plateforme.



Cette croissance marque une accélération par rapport aux 5 % enregistrés au trimestre précédent, témoignant d'un engagement accru des utilisateurs, précise UBS.



Sur le plan financier, Netflix semble également maîtriser la croissance de ses dépenses dans les contenus, qui progressent à un rythme inférieur à celui des revenus, ajoute-t-il.



Cette discipline budgétaire, conjuguée à un programme de rachats d'actions en pleine montée en puissance, permet à la société d'afficher des perspectives solides de génération de trésorerie, poursuit UBS.



Selon ses calculs, Netflix est désormais en bonne voie pour générer environ 20 dollars de flux de trésorerie disponible (FCF) par action en 2025, un chiffre qui pourrait grimper à 30 dollars en 2026, puis à 40 dollars en 2027 selon ses projections.



Dans ce contexte, le professionnel relève son objectif de cours sur le titre de 1150 à 1450 dollars, soit un potentiel de hausse de 19%, tout en renouvelant sa recommandation d'achat.





