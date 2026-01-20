 Aller au contenu principal
Netflix chute ; la société annonce une légère hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 22:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions du géant du streaming vidéo Netflix NFLX.O en baisse de 4,6 % à 82,90 $ dans les échanges prolongés ** La société a déclaré des revenus de 12,1 milliards de dollars au quatrième trimestre , contre des prévisions de 11,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Co a franchi la barre des 325 millions d'abonnés ** NFLX est passé mardi à une offre entièrement en espèces pour les studios et les actifs de streaming de Warner Bros Discovery WBD.O sans augmenter le prix de 82,7 milliards de dollars

** Netflix a annoncé un bénéfice par action ajusté de 56 cents au quatrième trimestre, légèrement supérieur aux prévisions de 55 cents par action ** En 2025, l'action avait augmenté de ~5,2%

Valeurs associées

NETFLIX
87,1850 USD NASDAQ -0,93%
WARNER BROS RG-A
28,2250 USD NASDAQ -1,24%
