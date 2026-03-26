Netflix augmente ses prix pour les clients américains

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26 mars - ** Les actions de Netflix NFLX.O sont en hausse de 1,5 % à 93,68 $

** La société a annoncé une augmentation des prix pour les abonnés américains de 2 $ par mois pour ses plans standard et premium à 19,99 $ et 26,99 $, respectivement, et de 1 $ pour le plan avec publicité à 8,99 $, selon les rapports ** NFLX a augmenté ses prix pour la dernière fois en janvier de l'année dernière

** Les États-Unis sont le plus grand marché de NFLX ** En février, NFLX s'est retiré d'un accord pour acheter Warner Bros Discovery WBD.O dans une bataille avec Paramount Skydance PSKY.O . ** NFLX est en baisse de 0,5 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 7,8 % pour l'indice composite NASDAQ

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