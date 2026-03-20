Netflix annonce que le concert de BTS en Corée du Sud pourrait être le précurseur d'une série d'événements en direct

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le concert sur la place historique de Gwanghwamun sera un "spectacle"

* Le site et l'album reflètent l'identité de BTS en tant que groupe coréen

* Netflix estime que s'associer à la culture coréenne est un choix évident.

* Le groupe de médias estime que les restrictions en matière d'information sont excessives

(Ajout de la déclaration du groupe de médias, des restrictions et des commentaires du producteur et de l'agence; paragraphes 7-14) par Jihoon Lee

La plateforme de streaming américaine Netflix NFLX.O anticipe davantage d'opportunités pour des événements en direct en Corée du Sud, a déclaré un responsable de l'entreprise vendredi, alors qu'elle se prépare pour son plus grand livestream cette année, un concert de retour très attendu de BTS à Séoul.

L'événement d'une heure, qui sera diffusé en direct dans 190 pays dans le cadre de la première diffusion mondiale d'un concert, marque la sortie du premier nouvel album du supergroupe depuis plus de trois ans et le début d'une tournée mondiale en avril.

Netflix espère que le concert de BTS qui aura lieu samedi sur la place historique de Gwanghwamun à Séoul sera "un spectacle comme nous n'en avons jamais vu auparavant", a déclaré Brandon Riegg, son vice-président chargé des séries non fictionnelles et des sports.

"J'imagine qu'avec notre engagement à travailler en partenariat avec nos producteurs en Corée, il y aura beaucoup d'autres opportunités pour d'autres événements en direct", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

"Nous avons peut-être des projets en cours dont je ne peux pas parler pour l'instant."

L'investissement de la société en Corée du Sud augmentera, a-t-il ajouté, au fur et à mesure qu'elle renforcera son infrastructure pour permettre davantage d'événements en direct.

Un groupe de journalistes a toutefois déclaré que les directives de Netflix en matière de couverture étaient excessives.

"Les organisateurs devraient respecter la nature publique de l'espace symbolique de Gwanghwamun et le droit des médias à l'enregistrer", a déclaré l'Association coréenne des journalistes vidéo dans un communiqué vendredi.

Garrett English, le producteur exécutif de l'émission de samedi, a déclaré que son emplacement et sa conception seraient modernes, conformément à la vision du groupe, tout en restant respectueux de l'espace et en harmonie avec lui.

Les directives de Netflix interdisent aux médias de retransmettre l'intégralité du concert et limitent la diffusion de séquences vidéo à des extraits de cinq prestations au maximum, d'une durée d'une minute chacun.

Le concert gratuit devrait attirer jusqu'à 260 000 spectateurs, dont 22 000 détenteurs de billets, ce qui en fera l'un des plus grands rassemblements publics de la région depuis la Coupe du monde de 2002, selon les autorités.

IDENTITÉ KPOP

Des barricades et des toilettes provisoires ont été érigées autour de la place Gwangwamun vendredi, tandis que des ouvriers couvraient la scène d'écrans avec des caméras filaires en l'air, au milieu d'une foule de fans qui surveillaient les préparatifs.

Les autorités ont procédé à des contrôles de sécurité sur des aspects allant de l'installation de la scène aux mouvements de foule prévus, avec une surveillance élargie à l'ensemble de la capitale, a déclaré le ministère de la sécurité dans un communiqué.

Le site du concert symbolise l'identité coréenne des sept membres du groupe, a déclaré Brandon You, représentant pour l'Asie-Pacifique de son agence de gestion, HYBE 352820.KS .

"Il est vraiment lié à l'identité de BTS", a déclaré Brandon You. "Ce sera également un signe de ce que l'on attend du groupe à l'avenir."

Il se reflète également dans "Arirang", le titre du nouvel album du boysband, tiré d'une chanson folklorique coréenne et dont la sortie est prévue vendredi, a déclaré Nicole Kim, vice-présidente de Big Hit Music, le label de HYBE.

"Comme l'indique le mot Arirang, il s'agit d'un concept qui découle de l'identité des membres de BTS et de leurs racines."

Certains font remonter l'origine du terme "arirang" à des expressions anciennes faisant référence à l'"aimé" ou au "cœur brisé", faute d'une définition fixe.

Netflix prévoit une tournée mondiale de "KPop Demon Hunters" , afin de capitaliser sur son film le plus populaire, a rapporté Reuters mercredi, citant une source.

"La culture coréenne, les divertissements coréens, qui sont si appréciés, font que c'est un choix évident de continuer à approfondir ce partenariat", a ajouté Brandon Riegg.