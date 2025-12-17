Netflix ajoutera l'année prochaine un jeu vidéo de football basé sur la Coupe du monde de la FIFA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netflix NFLX.O a annoncé mercredi qu'il allait ajouter un titre de simulation de football à son portefeuille de jeux, le géant du streaming cherchant à tirer parti de la Coupe du monde de football 2026 pour renforcer sa présence dans les jeux vidéo.

Le titre de football sera développé et publié par Delphi Interactive, qui participe également à la création d'un jeu James Bond haut de gamme appelé "007 First Light", et en association avec l'instance dirigeante du sport, la FIFA.

Netflix a déclaré que le jeu sera lancé à temps pour l'événement sportif le plus regardé au monde, qui doit débuter en juin de l'année prochaine aux États-Unis.

La société est également en tête de liste pour le rachat de plusieurs actifs de Warner Bros Discovery WBD.O , notamment ses studios de jeux vidéo très réputés, pour un montant de 72 milliards de dollars.

Les investissements importants pour stimuler les ambitions de Netflix en matière de jeux vidéo n'ont pas été couronnés de succès en raison des changements de direction et de stratégie. L'entreprise a donné la priorité aux jeux de groupe et aux franchises connues, notamment "GTA: San Andreas" et "Red Dead Redemption" de Rockstar Games

Le rachat des studios de jeux de Warner Bros, qui comprennent les créateurs de franchises populaires telles que "Mortal Kombat", "Batman Arkham" et "L'héritage de Poudlard", permettrait au pionnier du streaming d'entrer sur le marché très lucratif des jeux à gros budget.

Le jeu FIFA vient s'ajouter à une série de jeux jouables sur les téléviseurs, notamment des jeux de fête tels que "LEGO Party!" et "Pictionary: Game Night", dans lesquels les téléphones sont utilisés comme manettes.