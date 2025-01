Netflix: acclamé après des trimestriels solides information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 16:00









(CercleFinance.com) - Netflix bondit de 12% sur les premiers échanges à Wall Street, entouré au lendemain d'une publication trimestrielle 'presque sans faille avec 19 millions d'abonnés nets gagnés, le plus grand nombre d'ajouts nets de l'histoire de l'entreprise' selon Jefferies.



'Nous avons été encouragés d'apprendre qu'aucun programme unique n'a porté à lui-seul cette surperformance, ce qui nous rend plus confiants dans la trajectoire des abonnements', ajoute le broker, qui réaffirme son conseil 'achat' et remonte sa cible à 1200 dollars.



La plateforme de streaming vidéo a doublé son BPA à 4,27 dollars au titre du quatrième trimestre 2024, avec une marge opérationnelle améliorée de plus de cinq points à 22,2% pour des revenus accrus de 16% à un plus de 10,2 milliards de dollars.



En termes de perspectives, Netflix a relevé d'un point sa prévision de marge opérationnelle pour l'année 2025, à 29%, et de 0,5 milliard de dollars sa fourchette-cible de revenus annuels, à entre 43,5 et 44,5 milliards.



Alors que la croissance massive des abonnés en a été le moteur principal en 2024, Wedbush s'attend à ce que des hausses de prix tirent la croissance des revenus en 2025 et à ce que la publicité porte les revenus à un niveau plus élevé en 2026.





Valeurs associées NETFLIX 982,00 USD NASDAQ +12,92%