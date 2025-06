Netflix: a signé un accord avec TF1 information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 09:40









(CercleFinance.com) - TF1 et Netflix signent un accord pour proposer TF1 aux abonnés de Netflix en France.



Tous les abonnés de Netflix en France pourront regarder les chaînes du Groupe TF1 et les contenus à la demande de TF1+, directement sur Netflix à partir de l'été 2026.



Ce partenariat de distribution permettra aux services du Groupe TF1 - à la fois les chaînes en direct et les contenus à la demande de TF1+ - d'être disponibles pour les abonnés Netflix en France, dans le cadre de leur abonnement, sans jamais avoir à quitter l'environnement Netflix.



'Je me réjouis de ce nouveau partenariat avec Netflix, avec qui nous avons déjà noué des relations solides à travers des coproductions ambitieuses ces derniers mois,' a déclaré Rodolphe Belmer, PDG du Groupe TF1.



'Alors que les habitudes du public évoluent vers le visionnage à la demande et que la fragmentation des audiences s'accentue, cette alliance sans précédent permettra à nos programmes de qualité et populaires d'atteindre des audiences inégalées et d'ouvrir de nouveaux horizons publicitaires, dans un environnement qui s'articule parfaitement avec notre plateforme TF1+.'





Valeurs associées NETFLIX 1 220,6700 USD NASDAQ -0,38%