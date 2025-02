Net repli du dollar contre le yen en raison de la forte augmentation des salaires

Selon le spécialiste, le resserrement des écarts de taux entre les Etats-Unis et le Japon peut se poursuivre, ce qui encouragera les achats de yens à des fins de couverture et découragera les ventes spéculatives de yens.

(AOF) - La devise japonaise est soutenue par l'annonce d'une hausse des salaires plus importante qu'anticipé au Japon en décembre. Ils ont progressé de 4,8%, dépassant nettement le consensus d'une hausse de 3,6%. "Ces données interviennent juste après que la Banque du Japon (BoJ) a relevé ses taux en janvier et n'auront donc qu'un impact limité sur les prévisions de taux à court terme. Toutefois, ces données indiquent que la BoJ pourrait certainement relever ses taux à deux autres reprises cette année, ce qui n'est certainement pas intégré par les marchés", explique MUFG.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.