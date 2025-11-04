Net recul en vue à Wall Street sur fond de scepticisme sur l'IA

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en net repli avec, au menu, une nouvelle salve de résultats d'entreprises. Les investisseurs manifestent du scepticisme concernant le niveau des dépenses massives de la "Big Tech" dans l'IA. Ainsi, l'action Palantir, malgré avoir dépassé les attentes, devrait ouvrir en nette baisse. Le shutdown est entrée dans son 35e jour, égalant le record établi durant le premier mandat de Trump. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq se replient respectivement de 1,13% et 1,54%.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont connu des fortunes diverses, alors que le "shutdown", qui empêche la publication de nombreux indicateurs macro-économiques en raison de la fermeture de certaines administrations fédérales, pourrait devenir le plus long de l’histoire mercredi, dépassant celui qui a eu lieu durant le premier mandat de Donald Trump. Le Dow Jones a terminé la séance en repli de 0,48%, à 47 336,68 points, le S&P 500 a grappillé 0,17%, à 6 851,97 points, et le Nasdaq Composite a progressé de 0,46%, à 23 834,72 points, soutenu par les bonnes performances des géants Amazon et Nvidia.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre

Appolo Global Management

Apollo Global Management a publié des profits plus élevés que prévu. Au troisième trimestre, le gestionnaire d'actifs a généré un bénéfice net de 1,712 milliard de dollars, soit 2,82 dollars par action, contre respectivement 787 millions de dollars, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,17 dollars, surpassant nettement le consensus de 1,9 dollar. Les fee related earnings, qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs, ont progressé de 22,8%, à 652 millions de dollars.

DiamondBack

Au troisième trimestre 2025, Diamondback Energy a généré un chiffre d'affaires de 3,924 milliards de dollars, contre 2,645 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 1,08 milliard de dollars, contre 708 millions de dollars un an auparavant. Le bénéfice par action de base s'établit à 3,51 dollars, contre 3,19 dollars l'année précédente. En glissement annuel, l'Ebitda ajusté est en hausse, passant de 1,656 milliard de dollars, à 2,408 milliards de dollars. Le conseil d'administration a déclaré un dividende de base en numéraire de 1 dollar par action.

Ferrari

Au troisième trimestre, les comptes de Ferrari ont poursuivi leur amélioration. Sur la période, la marque au cheval cabré a livré 3 401 véhicules, contre 3 383 un an plus tôt. Le bénéfice net a augmenté de 2%, à 382 millions d'euros, pour un bénéfice par action en progression de 3%, à 2,14 euros. En parallèle, le profit opérationnel (Ebit) s'est élevé à 503 millions d'euros, soit une hausse de 8%. L'Ebitda a progressé de 5% à 670 millions d'euros.

Marriot

Sur la période de juillet à septembre, le groupe hôtelier américain Marriott a vu son bénéfice net progresser de 24,66%, à 728 millions de dollars. Le bénéfice par action dilué s'est établi à 2,67 dollars, contre 2,07 sur les trois mois précédents. Enfin, le RevPAR (le revenu par chambre disponible) a connu une très légère croissance de 0,5%. Pour le quatrième trimestre, le bénéfice par action dilué est attendu entre 2,54 et 2,62 dollars, pour un objectif annuel compris entre 9,98 et 10,06 dollars.

Palantir

Palantir Technologies a relevé ses objectifs annuels pour la troisième fois de l'année, mais sa valorisation étant stratosphérique, le titre est attendu en repli. Au troisième trimestre, l'entreprise de logiciels d'analyse de données à grande échelle a enregistré un bénéfice net part du groupe en hausse à 475,6 millions de dollars, soit 18 cents par action, contre 143,52 millions d'euros, un an auparavant. Le résultat opérationnel ajusté a été multiplié par plus de 2, à 600,54 millions de dollars.

Pfizer

Pfizer a publié des résultats trimestriels en baisse, mais globalement encourageants. Au troisième trimestre, son bénéfice net a fondu de 21%, à 3,541 milliards de dollars, tandis que son bénéfice ajusté et dilué par action s'est installé à 0,87 dollar, contre 1,06 auparavant et des attentes à 0,66 dollar. Au niveau du chiffre d'affaires, il a atteint 16,654 milliards de dollars, là où le consensus tablait sur 16,8 milliards de dollars. Le laboratoire en a profité pour réviser certains de ses objectifs annuels.

Sarepta

Sarepta a indiqué que le critère d'évaluation principal de l'étude Essence de phase 3, évaluant l'efficacité et la tolérance d'Amondys 45 et Vyondys 53 chez des patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne, n'avait pas été atteint. Toutefois, malgré cet échec, la société prévoit de rencontrer les autorités sanitaires américaines (FDA) afin de de discuter d'une éventuelle conversion du statut d'approbation accélérée vers une approbation traditionnelle pour ses traitements.

Spotify

Spotify, dont le titre avance de 3,4% en avant-Bourse, a fait part d'une performance solide au troisième trimestre. Le géant suédois du streaming a publié un chiffre d'affaires en croissance de 7% sur la période, à 4,3 milliards d'euros et supérieur aux attentes (4,2 milliards d'euros). Le bénéfice net s'est élevé à 899 millions d'euros contre 300 millions un an plus tôt et le bénéfice d'exploitation, indicateur de rentabilité privilégié par le groupe, a progressé de 28% à 582 millions d'euros, contre 485 millions attendus.

Starbucks

Starbucks a fait savoir qu'il allait céder le contrôle de ses activités en Chine à la société hongkongaise Boyu Capital. La transaction est évaluée à 4 milliards de dollars. Cette opération, qui représente l'une des plus importantes cessions d'une filiale chinoise par une entreprise mondiale de consommation ces dernières années, passe par la création d'une société commune dans laquelle la marque américaine ne conservera que 40 %.

Uber

Entre juillet et septembre, Uber Technologies a vu son bénéfice net attribuable au groupe flamber de 154%, à 6,626 milliards de dollars. Ce montant comprend toutefois un bénéfice de 4,9 milliards de dollars lié à la reprise d'une provision fiscale, ainsi qu'un bénéfice net (avant impôts) de 1,5 milliard de dollars provenant de la réévaluation des participations en actions d'Uber. En outre, le bénéfice par action dilué a atteint 3,11 dollars, contre 1,20 auparavant. Enfin, les revenus du trimestre se sont élevés à 13,467 milliards de dollars, contre des attentes à 13,26 milliards de dollars.

Vertex Pharmaceuticals

Vertex Pharmaceuticals a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Sur la période de juillet à septembre, la société a vu son bénéfice net par action ajusté atteindre 4,80 dollars, contre 4,38 dollars un an plus tôt, alors que le consensus tablait sur 4,57 dollars. Le bénéfice net trimestriel s'est quant à lui élevé à 1,082 milliard de dollars, soit une progression de 3,54% par rapport au troisième trimestre 2024.