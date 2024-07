Net rebond du CAC 40 après le premier tour des législatives

(AOF) - L'indice CAC 40 bondit de 2,30% à 7651,54 points en début de séance. Le rebond est général : toutes les valeurs du principal indice parisien et du SBF 120 sont dans le vert. Ce rebond intervient alors que le score du Rassemblement National a été moins élevé qu'attendu par le marché. Les plus fortes progressions appartiennent aux secteurs de la banque, de la construction et des concessions, qui ont le plus à perdre d'un changement de majorité.

Sur le marché des taux, le spread franco-allemand est retombé à un peu moins de 75 points de base contre un peu moins de 80 points de base vendredi lors de la clôture en Europe. Ce spread est considéré comme une mesure du risque politique.

Côté statistiques, l'inflation allemande figure notamment à l'agenda de ce lundi, tout comme l''indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en France, en Allemagne et en zone euro.