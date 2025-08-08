NET Power Inc devrait afficher une perte de 11 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* NET Power Inc NPWR.N NPWR.K devrait publier ses résultats le 11 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour NET Power Inc est une perte de 11 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 5 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et 1 "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour NET Power Inc est de 6,50 $, soit environ 58,6 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 2,69 $

