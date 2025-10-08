Nestlé se retire d'une alliance mondiale pour la réduction des émissions de méthane

Le groupe alimentaire Nestlé NESN.S a annoncé mercredi s'être retiré de l'Alliance pour l'action de la filière laitière sur le méthane (DMAA) visant à limiter l'impact de l'industrie sur le réchauffement climatique.

Lancée en décembre 2023, la DMAA, qui compte notamment Danone DANO.PA , Kraft Heinz KHC.O et Starbucks SBUX.O , s’est engagée à mesurer et à réduire les émissions de méthane de leurs chaînes d’approvisionnement laitières.

Le groupe Nestlé n’a pas précisé les raisons de son retrait de l’alliance, mais a indiqué qu’il continuerait à œuvrer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris le méthane, sur l’ensemble de ses chaînes d’approvisionnement, et qu’elle maintenait son objectif de zéro émission nette d’ici 2050.

LES ALLIANCES CLIMATIQUES SOUS PRESSION

Les alliances climatiques sont sous pression ces derniers mois, alors que le président américain Donald Trump démantèle plusieurs initiatives de protection de l’environnement. Plusieurs grandes banques ont, par exemple, quitté le principal groupe du secteur chargé de coordonner les efforts de réduction des émissions de carbone.

"Nestlé procède régulièrement à une revue de ses adhésions à des organisations externes", a déclaré le groupe suisse. "Dans le cadre de ce processus, nous avons décidé de mettre fin à notre participation à la l'Alliance pour l'action de la filière laitière sur le méthane."

À la fin de l'année 2024, Nestlé a dit avoir réduit ses émissions de méthane de près de 21% par rapport aux niveaux de 2018, selon une déclaration extra-financière.

Selon l’Agence américaine de protection de l’environnement (EDF), les effets du méthane sur le réchauffement climatique sont près de 30 fois plus puissants que ceux du dioxyde de carbone.

(Rédigé par Alexander Marrow, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)