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Nestlé s'allie à NTU Singapour pour la recherche sur le vieillissement
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 11:00

Nestlé annonce avoir lancé un partenariat de recherche pluriannuel avec l'Université technologique de Nanyang de Singapour (NTU Singapour) visant à faire progresser la compréhension scientifique de la manière dont la nutrition soutient une longévité saine et la santé des femmes.

Le groupe agroalimentaire combinera ainsi son expertise mondiale en R&D, notamment au sein de son centre de Singapour, avec l'expertise scientifique et l'infrastructure de recherche de classe mondiale de NTU Singapour.

La collaboration examinera comment une nutrition ciblée, des habitudes alimentaires et des facteurs de mode de vie peuvent influencer les processus biologiques liés au vieillissement et ralentir le rythme du vieillissement biologique.

Pour soutenir ce travail, Nestlé et NTU Singapour prévoient d'établir un laboratoire de recherche conjoint à Singapour avec des installations communes pour l'analyse de données et les études cliniques.

Les résultats de la recherche seront utilisés pour identifier des services et des solutions pouvant améliorer les problématiques de santé liées au vieillissement, telles que la santé métabolique, la mobilité et le sommeil, ainsi que les besoins associés à la ménopause.

Le programme de recherche conjoint sera également soutenu par le Singapore Economic Development Board (EDB), soulignant son importance pour la population régionale et l'écosystème d'innovation singapourien.

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