Nestlé relève sa prévision financière pour 2020 après un bon 3ème trimestre

ZURICH (Reuters) - Nestlé a revu à la hausse mercredi sa prévision de croissance organique de ses ventes à environ 3% pour l'ensemble de l'exercice 2020, après avoir affiché une progression de 4,9% au troisième trimestre, plus forte que prévu, soutenue par la demande d'aliments pour animaux de compagnie et de produits de santé. Le numéro un mondial de l'agroalimentaire a mieux résisté à l'impact de la pandémie de COVID-19 que certains de ses concurrents grâce à son large portefeuille de produits. La demande pour les aliments et boissons à consommer à domicile, pour les marques populaires et pour les produits de santé et de bien-être a bien résisté, alors que les ventes de produits destinés à la consommation hors domicile ont connu des difficultés au troisième trimestre, a déclaré le fabricant du café Nescafé et du chocolat KitKat dans un communiqué. Le groupe suisse a vu ses ventes progresser de 3,5% en données organiques sur les neuf premiers mois de l'année alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 2,8%, selon un consensus fourni par la société. Nestlé avait prévu lors de la publication des résultats du deuxième trimestre une croissance organique des ventes entre 2% à 3% pour l'exercice 2020. Le titre du groupe suisse était indiqué en hausse de 2,7% dans les transactions en avant-Bourse. Nestlé a enregistré la plus forte croissance de ses ventes dans la région Amériques sur le neuf mois de son exercice tandis que l'Asie a connu une légère progression des ventes. Le chiffre d'affaires exprimé en francs suisses a reculé de 9,4% pour atteindre 61,9 milliards (57,66 milliards d'euros), pénalisé par des cessions d'actifs. Sous la houlette de son directeur général Mark Schneider, Nestlé a cédé sa division Nestlé Skin Health, ses produits Herta et son activité de glaces aux États-Unis et placé sous revue sa division Eaux en Amérique du Nord et sa marque Yinlu. Le groupe a indiqué que ces revues étaient en cours et qu'elles seraient finalisées début 2021. Lundi, le concurrent Danone a annoncé le lancement d'une revue stratégique de ses activités afin de revenir à son objectif de moyen terme de 3% à 5% de croissance rentable. Unilever doit faire le point sur son activité jeudi. (Silke Koltrowitz, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées UNILEVER Euronext Amsterdam +0.04% DANONE Euronext Paris 0.00% UNILEVER LSE -0.25% NESTLE SIX Swiss Exchange +0.78%