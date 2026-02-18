Nestlé propose l'ancien président de la BNS, Thomas Jordan, pour siéger à son conseil d'administration

Le géant suisse des biens de consommation Nestle NESN.S a déclaré mercredi qu'il avait proposé à l'ancien président de la Banque nationale suisse, Thomas Jordan, de siéger à son conseil d'administration et qu'il prévoyait de revoir les pratiques de gouvernance de l'entreprise.

Nestlé a été secouée par des turbulences managériales au cours de l'année et demie écoulée, avec le départ de deux directeurs généraux et la démission d'un président de manière anticipée , dans un contexte de graves revers qui ont affecté le cours de l'action et soulevé des questions sur la gouvernance de l'entreprise.

Nestlé a déclaré que M. Jordan serait proposé aux côtés de Fatima Francisco, directrice générale du secteur Global Baby, Feminine and Family Care de Procter & Gamble, pour l'élection au conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le 16 avril.

L'entreprise a déclaré qu'elle avait revu ses pratiques et la structure de ses comités et qu'elle apporterait des changements qui prendraient effet lors de l' assemblée générale annuelle.

Ces changements comprennent l'introduction de réunions supplémentaires afin d'accroître l'engagement du conseil d'administration, et la révision des structures et des responsabilités des comités, a déclaré Nestlé.

Le comité du président et de la gouvernance d'entreprise sera dissous, ses fonctions financières seront assumées par un nouveau comité d'audit et de finance et ses fonctions de gouvernance d'entreprise par un comité de nomination et de gouvernance d'entreprise, a ajouté Nestlé.