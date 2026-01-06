 Aller au contenu principal
Nestlé procède à un rappel volontaire de laits pour bébés dans plusieurs pays européens
information fournie par AFP 06/01/2026 à 05:02

Le géant suisse de l'alimentation Nestlé a annoncé lundi un rappel volontaire de lots de laits infantiles par mesure de précaution dans plusieurs pays en Europe, dont la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, l'Italie, ainsi que la Suède ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Le géant suisse de l'alimentation Nestlé a annoncé lundi un rappel volontaire de lots de laits infantiles par mesure de précaution dans plusieurs pays en Europe, dont la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, l'Italie, ainsi que la Suède.

Sur son site internet, le groupe indique avoir détecté un problème de qualité dans un ingrédient venant d'un de ses grands fournisseurs.

Nestlé France a indiqué lundi soir procéder "à un rappel préventif et volontaire de certains lots de laits infantiles Guigoz et Nidal", dans le prolongement d'un rappel volontaire initié début décembre dans l'Hexagone d'un lot de lait infantile de la marque Guigoz.

Ce "rappel préventif élargi de certains lots de laits infantiles Guigoz et Nidal commercialisés en France" intervient après "de nouvelles investigations menant à la détection d'un incident qualité lié à un ingrédient fabriqué par l'un de ses fournisseurs.

Ces investigations "ont révélé la présence potentielle de céréulide, une substance d'origine bactérienne issue du microorganisme Bacillus cereus, susceptible de provoquer des troubles digestifs (diarrhées et vomissements)".

Le groupe explique avoir "procédé à une analyse de toutes les huiles d'acide arachidonique et mélanges d'huiles correspondants utilisés dans la production des produits de nutrition infantile potentiellement affectés".

Contacté par l'AFP, Nestlé précise "être en contact avec les autorités des pays concernés pour s'assurer que les mesures nécessaires sont prises".

Il s'agit d'une mesure de précaution, "aucun cas de maladie en lien avec les produits concernés n'ayant été confirmé jusqu'à présent", a-t-il insisté.

Sur les versions locales de son site internet pour chaque pays concerné, le groupe a mis en ligne des photos avec le numéro des lots de produits, commercialisés sous des noms différents d'un pays à l'autre.

En Allemagne, ils sont notamment vendus sous la marque Beba et Alfamino. Nestlé fournit les instructions pour ramener les produits et se faire rembourser, ainsi qu'un numéro pour répondre aux questions des consommateurs.

En décembre, Nestlé avait procédé à un rappel de lait infantile, notamment en France, suite à la détection du micro-organisme Bacillus cereus sur une ligne de production, ce qui avait suscité de vives critiques de l'ONG Foodwatch qui lui avait reproché d'avoir communiqué de manière "très vague".

Lundi, le groupe explique également ce rappel de produits par le céréulide, une toxine produite par certaines souche de ce micro-organisme. Il dit travailler avec son fournisseur qui est en train de réaliser une analyse approfondie.

Nestlé France, qui incite ses clients à contacter le Service Consommateurs Guigoz au 0800 100 409 ou Nidal au 0800 100 312, demande aux consommateurs ayant acheté un des lots des produits concernés de ne pas le rapporter en magasin, de prendre chaque boite concernée en photo afin d'obtenir un bon d'achat et de jeter le produit.

En cas de suspicion de troubles de santé en lien avec la consommation de ce produit, le groupe demande aux personnes concernées de contacter un professionnel de santé.

Valeurs associées

NESTLE
76,440 CHF Swiss EBS Stocks -2,92%
