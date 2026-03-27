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Nestlé poursuit un accord de 5,75 milliards de dollars sur Perrier et San Pellegrino, selon le FT
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 13:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La vente par Nestlé NESN.S d'une participation de plusieurs milliards d'euros dans ses activités d'eau a progressé, les sociétés de capital-investissement CD&R, KKR KKR.N et PAI passant au prochain tour de l'appel d'offres pour une participation de 50% qui pourrait valoriser l'entreprise à environ 5 milliards d'euros (5,75 milliards de dollars), a rapporté le Financial Times vendredi.

Platinum Equity a également exprimé son intérêt pour l'opération, selon le rapport, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

(1 dollar = 0,8693 euro)

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