Nestlé: investissement de Nespresso en RDC

(CercleFinance.com) - Nespresso, la filiale de cafés en dosettes de Nestlé, annonce investir 20 millions de dollars en République démocratique du Congo (RDC) pour relancer le café de spécialité d'ici 2026, dans le cadre de son programme Nespresso Reviving Origins créé il y a 10 ans.



Cet investissement couvrira les achats de café, les primes de prix, l'assistance technique, les projets communautaires ainsi que le soutien pour aider les producteurs de café à accéder aux marchés mondiaux.



L'ambition de Nespresso est également de contribuer à la levée de 20 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les communautés productrices de café du Kivu, région orientale de la RDC touchée par la guerre depuis de nombreuses années.





