Nestlé et l'OIT étendent leur partenariat dans le café
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 14:43
S'appuyant sur son rôle normatif et sa capacité de mobilisation, l'OIT organisera un dialogue social réunissant pouvoirs publics, organisations d'employeurs et de travailleurs afin d'identifier les principaux facteurs à l'origine des déficits de travail décent et des risques sociaux dans la chaîne de valeur du café. Sur la base de ces travaux, des actions ciblées seront déployées au niveau national pour encourager des pratiques de recrutement équitables et renforcer le respect des droits des travailleurs.
Ces initiatives alimenteront également un partage de connaissances à l'échelle mondiale au sein du secteur. Antje Shaw, responsable du développement durable pour le café chez Nestlé, souligne : "Notre partenariat avec l'OIT marque une étape importante dans la promotion des droits humains au sein des chaînes d'approvisionnement du café. En unissant nos efforts, nous pouvons accélérer la construction de filières plus résilientes et inclusives, où les travailleurs sont traités avec dignité."
Valeurs associées
|78,950 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+1,11%
A lire aussi
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, Marvell, Nvidia, Eli Lilly, Biogen, Carlyle, Constellation Energy,) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture ... Lire la suite
-
La ristourne, annoncée par la compagnie publique LTG Link et le ministère des Transports, concerne tout le réseau national du pays balte. Quelles mesures face à l'explosion des factures à la pompe? En Lituanie, la compagnie ferroviaire du pays a annoncé mardi 31 ... Lire la suite
-
Une cargaison très attendue de pétrole russe est arrivée à Cuba mardi, même si elle risque de ne pas suffire pour enrayer la crise énergétique que traverse l'île, confrontée depuis janvier à un blocus pétrolier américain. L'Anatoly Kolodkin, un pétrolier russe ... Lire la suite
-
Le Parlement israélien a adopté lundi soir une loi instaurant "la peine de mort pour les terroristes", taillée sur mesure pour ne s'appliquer qu'aux Palestiniens reconnus coupables d'attaques anti-israéliennes meurtrières, l'Autorité palestinienne dénonçant une ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer