Nestlé envisage de réduire son exposition au secteur des glaces, selon Bloomberg News

Nestlé NESN.S envisage de réduire sa présence dans le secteur des crèmes glacées et a passé en revue les différentes options, y compris une éventuelle réduction de sa participation dans Froneri, a rapporté Bloomberg News mercredi.

Le fabricant suisse de produits alimentaires et de boissons pourrait également envisager de vendre certaines de ses activités de fabrication de glaces encore détenues à 100 % à l'entreprise Froneri, ajoute le rapport, citant des personnes ayant connaissance de l'affaire. Nestlé s'est refusé à tout commentaire, tandis que Froneri n'a pas immédiatement répondu aux questions de Reuters. Froneri, une joint-venture entre PAI Partners et Nestlé, a obtenu un investissement de Goldman Sachs GS.N et d'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) en octobre, l'évaluant à 15 milliards d'euros (17,69 milliards de dollars).

PAI pourrait choisir d'augmenter sa participation dans Froneri si Nestlé décide de réduire sa participation, ou le groupe suisse pourrait vendre une partie de sa participation à un autre investisseur comme ADIA, selon Bloomberg.

Les délibérations sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'un accord se concrétisera, ajoute le rapport. Froneri, le fabricant de marques de crèmes glacées telles que Haagen-Dazs et Rowntree's, est en concurrence avec la société Magnum Ice Cream Company, nouvellement cotée en bourse, qui est devenue une entreprise autonome après sa scission tant attendue l'année dernière d'Unilever ULVR.L .

(1 dollar = 0,8481 euro)