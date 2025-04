Nestlé: chiffre d'affaires en hausse de 2,3% au 1T à 24 milliards d'euros

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Nestlé a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 2,3% pour le premier trimestre, à 22,6 milliards de francs suisses (24 milliards d’euros) et a laissé ses prévisions pour 2025 inchangées malgré des perspectives incertaines pour les consommateurs.

Le groupe suisse, propriétaire de plus de 2.000 marques, dont les dosettes de café Nespresso, bouillons Maggi et barres chocolatées KitKat, a vu sa croissance organique - un indicateur permettant de jauger ses ventes hors effets de changes et fusion ou acquisition – s’établir à 2,8%, contre 1,4%, à la même période un an plus tôt, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur un chiffre d’affaires de 22,47 milliards de francs suisses et 2,4% de croissance organique.

Pour l'ensemble de l'année, le groupe s'attend toujours à une amélioration de la croissance organique de ses ventes par rapport à 2024, "avec une augmentation au cours de l'année", précise le communiqué.

"Ces prévisions reposent sur notre évaluation de l’impact direct des tarifs douaniers actuellement en vigueur et notre capacité à nous adapter", a déclaré Laurent Freixe, le directeur général du groupe, cité dans le communiqué.

"Cependant, l'impact indirect sur les consommateurs, les clients ou sur les devises et les prix des matières premières reste incertain à ce stade", a-t-il ajouté.