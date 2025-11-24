Nestlé cartographie la diversité du cacao pour sécuriser l'avenir du chocolat
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 11:31
Menée avec l'université Penn State et le centre CATIE du Costa Rica, l'étude met à disposition des données de séquençage dans la base publique NCBI. Selon Jeroen Dijkman, directeur de l'Institut des sciences agricoles de Nestlé, cette 'Arche de Noé du cacao' facilitera la sélection de variétés adaptées aux défis futurs.
En parallèle, le groupe explore de nouvelles valorisations du fruit, notamment une technique utilisant la pulpe et le placenta pour produire des flocons de cacao, et poursuit son programme Nestlé Cocoa Plan visant une culture plus durable et une meilleure rémunération des producteurs.
Valeurs associées
|80,980 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+0,26%
A lire aussi
-
Une attaque russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv, la deuxième plus peuplée du pays avant l'invasion lancée par Moscou en février 2022, a fait quatre morts et 17 blessés, a annoncé le maire dimanche soir.
-
Les dernières inondations au Vietnam, frappé par des pluies diluviennes, ont fait au moins 90 morts en une semaine dont au moins 60 dans la province montagneuse de Dak Lak (centre).
-
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio s'est dit dimanche "très optimiste" sur la possibilité de conclure un accord sur l'Ukraine, après une journée de pourparlers à Genève avec des responsables ukrainiens et européens.
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer