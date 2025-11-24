 Aller au contenu principal
Nestlé cartographie la diversité du cacao pour sécuriser l'avenir du chocolat
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 11:31

Nestlé annonce avoir cartographié, avec plusieurs partenaires de recherche, plus de 95% de la diversité génétique mondiale du cacao. Ce travail a permis de constituer une collection de référence de 96 variétés, outil clé pour identifier plus rapidement les plants présentant des caractéristiques recherchées telles que la résistance climatique, la tolérance aux maladies, un meilleur rendement et une qualité sensorielle accrue.

Menée avec l'université Penn State et le centre CATIE du Costa Rica, l'étude met à disposition des données de séquençage dans la base publique NCBI. Selon Jeroen Dijkman, directeur de l'Institut des sciences agricoles de Nestlé, cette 'Arche de Noé du cacao' facilitera la sélection de variétés adaptées aux défis futurs.

En parallèle, le groupe explore de nouvelles valorisations du fruit, notamment une technique utilisant la pulpe et le placenta pour produire des flocons de cacao, et poursuit son programme Nestlé Cocoa Plan visant une culture plus durable et une meilleure rémunération des producteurs.

Valeurs associées

NESTLE
80,980 CHF Swiss EBS Stocks +0,26%
