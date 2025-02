Nestlé: BPA récurrent en léger repli en 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 08:18









(CercleFinance.com) - Nestlé publie un bénéfice récurrent par action en repli de 0,8% à 4,77 francs suisses au titre de 2024 (+2,5% à changes constants), avec une marge opérationnelle courante récurrente (marge UTOP) de 17,2%, en baisse de 10 points de base (stable à changes constants).



A plus de 91,3 milliards de francs, le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire helvétique a diminué de 1,8% en données totales, mais sa croissance organique a atteint 2,2%, avec une croissance interne réelle (RIG) de 0,8% et un effet prix de 1,5%.



Fort d'un free cash-flow qui a progressé de 2,5% pour atteindre 10,7 milliards de francs suisses, le dividende par action proposé aux actionnaires par le conseil d'administration a augmenté de 1,7% à 3,05 francs.



Nestlé laisse inchangées ses prévisions 2025 d'une amélioration de la croissance organique des ventes, se renforçant au fil de l'année, ainsi que d'une marge UTOP qui devrait se situer à 16%, voire plus, grâce à ses investissements pour la croissance.





