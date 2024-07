Nestlé: bénéfice net stable à 5,8 mds d'euros au 1S, prévisions pour 2024 abaissées

Le géant suisse de l'alimentation Nestlé publie jeudi un bénéfice net stable pour le premier semestre à 5,6 milliards de francs suisses (5,8 milliards d'euros) et abaisse ses prévisions pour 2024 en raison du net ralentissement des augmentations de prix.

Le groupe, qui a vu son chiffre d'affaires reculer de 2,7% par rapport au premier semestre l'an dernier à 45 milliards de francs suisses (47 milliards d'euros), table désormais sur une croissance organique des ventes "d'au moins 3%" pour l'ensemble de l'exercice, contre environ 4% auparavant, indique-t-il dans un communiqué.

"Nous avons constaté une baisse des prix plus rapide que prévu" a déclaré son directeur général, Mark Schneider, cité dans le communiqué, et "nous estimons donc plus prudent d'ajuster nos prévisions pour l’année", a-t-il ajouté.

Les prix, qui avaient nettement augmenté avec la vague de hausse des coûts, ont été relevés de 2% sur la première moitié de l'année, soit un rythme bien moindre qu'en 2023.

Les volumes de ventes sont en revanche repassés en terrain positif, augmentant de 0,1%.

Sous l'effet du ralentissement des hausses de prix, sa croissance organique, un indicateur très suivi des analystes financiers pour évaluer ses ventes hors effets de changes et acquisitions ou cessions, s'est chiffrée à 2,1%, en nette décélération par rapport au 8,7% enregistré au premier semestre 2023.