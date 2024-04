Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: base de données pour des caféiers plus résilients information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - Nestlé fait part du développement par ses experts d'une base de données qui, avec l'aide de l'intelligence artificielle, peut être exploitée pour aider à sélectionner les caféiers plus résistants au changement climatique qui menace la culture du café.



Les phytologues du groupe agroalimentaire suisse explorent ainsi de nouvelles variétés d'arabica à haut rendement et plus résistantes aux maladies et à la sécheresse, sachant qu'environ 70% de la production mondiale de café est constituée d'arabica.



Ce travail a été co-dirigé par Nestlé avec l'Institut national du développement durable (IRD) et consiste en un travail collaboratif avec plusieurs partenaires académiques dans le cadre d'un consortium mondial.





