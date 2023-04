Nervosité sur les marchés mais pas de risque systémique

Les événements du mois de mars ont été un avertissement pour les marchés, qui s'étaient initialement montrés trop optimistes.

Découvrez les vues d'investissement d'Amundi pour avril en 1 minute !

Les événements du mois de mars ont été un avertissement pour les marchés, qui s'étaient initialement montrés trop optimistes. Nous pensons que les perspectives économiques incertaines soulignent la nécessité de maintenir une attitude prudente à l'égard des actifs à risque et de chercher à renforcer la protection des portefeuilles.

Principaux thèmes à surveiller

Fuite vers les valeurs refuge dans les titres à revenu fixe

Les obligations d'État sont de plus en plus intéressantes en tant qu'actif de diversification, compte tenu des récentes inquiétudes concernant les banques régionales américaines et du ralentissement de la croissance économique. Nous sommes légèrement favorables aux bons du Trésor américain(1). Bien que nous soyons prudents sur les obligations d'État en général, il existe des opportunités d'investissement en Europe, dans des pays tels que la Suède.

La qualité des obligations d'entreprises s'impose en raison de la forte volatilité

La volatilité actuelle nous incite à être de plus en plus prudents à l'égard des entreprises américaines et européennes de faible qualité et lourdement endettées. En revanche, nous sommes favorables aux titres de qualité, en particulier ceux à échéance courte, dans les marchés développés et émergents tels que la Colombie, l'Afrique du Sud et l'Inde.

Recherche de résilience dans les actions

Bien que les turbulences puissent être sources d'opportunités à l'avenir, les investisseurs devraient pour l'instant rechercher les valeurs défensives(2) qui offrent un prix attrayant. Nous sommes tout particulièrement favorables aux sociétés dont les bénéfices sont fiables, qui disposent d'un solide business model et celles qui offrent des

dividendes. Au niveau régional, le système bancaire européen est bien capitalisé et nous privilégions les entreprises avec une gouvernance solide.

Chercher à diversifier et renforcer les protections

L'optimisme sur les marchés nous a semblé excessif. Comme les investisseurs en prennent aujourd'hui conscience, il est nécessaire de rester diversifié et de se tourner vers des stratégies qui peuvent contribuer à atténuer la baisse des marchés. Il convient également de s'exposer aux marchés émergents de manière sélective en raison de leurs meilleures perspectives de croissance. Nous privilégions ici les actions chinoises, qui devraient bénéficier de la réouverture économique du pays.

Soyez attentifs aux risques et restez prudents

Les investisseurs doivent rester prudents face à l'incertitude croissante des marchés, dans un contexte d'inflation(3) élevée et de ralentissement économique. Cela renforce l'importance d'actifs tels que les obligations d'État et l'or, qui peuvent permettre de diversifier les portefeuilles en période de turbulences sur les marchés. En outre, il est essentiel de privilégier la qualité des actions et des obligations d'entreprises, car nous sommes plus prudents sur les actifs les plus risqués du marché.

Lexique

1. Bons du Trésor américain (également appelés Treasuries ou Treasurys) : instruments de dette publique émis par le Département du Trésor des États-Unis pour financer les dépenses publiques comme alternative à la fiscalité.

2. Valeur défensive : fait référence à une société dont l'activité et les performances financières sont peu affectées par les fluctuations économiques.

3. Inflation : hausse générale des prix des biens et services en circulation dans un pays et sur une période donnée. L'inflation se traduit par un phénomène d'augmentation générale des prix et peut ainsi entraîner une baisse du pouvoir d'achat et de la monnaie.