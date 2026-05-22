NervGen Pharma s'effondre après une levée de fonds de 60 millions de dollars à forte décote

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 mai - ** Les actions de NervGen Pharma ( NGEN.O ) ont chuté de 29,3 % avant l'ouverture de la bourse, à 2,60 $, leur plus bas niveau depuis six mois, après une levée de fonds complémentaire de 60 millions de dollars réalisée avec une forte décote ** Jeudi soir, la société biotechnologique canadienne a vendu 24 millions d'actions accompagnées de bons de souscription permettant d'acheter jusqu'à 24 millions d'actions à 2,50 $, soit une décote de 32 % par rapport au dernier cours de clôture

** Les bons de souscription d'une durée de 5 ans sont immédiatement exerçables au prix d'exercice de 3,68 $

** NGEN compte environ 82,2 millions d'actions en circulation, selon les données de LSEG

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le développement de son médicament contre les lésions de la moelle épinière, le NVG-291, à travers des études cliniques, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise et de son fonds de roulement

** Leerink et TD Cowen sont les co-teneurs de livre

** Jeudi, l'action NGEN avait perdu 34 % depuis le début de l'année

** Les 7 analystes recommandent tous d'"acheter" le titre; objectif de cours médian: 8,20 $