NEOVACS : Pharnext annonce un accord de prêt avec Néovacs pour un montant de 2,5 millions d'euros

PARIS, France, le 23 Août 2022 à 8h30 (CET) – Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA) (la « Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui la signature d'un accord de prêt avec Néovacs, société de biotechnologie française cotée sur Euronext Growth Paris (ALNEV) pour un montant de 2,5 millions d'euros (le “ Prêt ”).

Le Prêt portera intérêt à hauteur de 1% par mois pendant une durée maximum de six mois, soit au plus tard jusqu'au 21 février 2023.

Le Prêt intervient dans le cadre de négociations en cours entre Pharnext et Néovacs pour la conclusion éventuelle d'un accord de financement plus large de Pharnext par Néovacs.

Dans le cas où Pharnext et Néovacs parviendraient à un tel accord, Pharnext et Néovacs ont convenu que le Prêt et le montant de sa rémunération (dont les intérêts encourus et une commission de structuration égale à 1% du montant du Prêt) pourront faire l'objet d'une compensation de créances avec des instruments financiers émis par Pharnext au bénéfice de Néovacs ou l'un de ses affiliès. En l'absence d'accord, le prêt sera remboursé par Pharnext à son échéance, soit le 21 février 2023.

À propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. PXT3003 a terminé un essai de Phase III international avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A) et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Une étude clinique pivot de Phase III internationale de PXT3003 dans la CMT1A, l'essai PREMIER, est actuellement en cours. PXT864 a obtenu des résultats de Phase II encourageants dans la maladie d'Alzheimer et son développement sera poursuivi en partenariats. Les deux candidats médicaments les plus avancés de Pharnext ont été découverts avec l'approche R&D de Pleotherapy™. Pharnext attire l'attention des investisseurs sur les facteurs de risques, notamment financiers détaillés dans ses rapports financiers. Plus d'informations sur https://pharnext.com/fr .

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287).

À propos de Néovacs

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde ® , brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL- 13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde ® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Plus d'informations : www.neovacs.fr .

