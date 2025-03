NEOVACS : Néovacs a présenté les derniers résultats de son candidat-vaccin à ARN messager dans le traitement de l'asthme lors de 2 congrès majeurs

Présentation lors du 4 ème Sommet Européen des Thérapies Basées sur l'ARNm (Francfort, Allemagne) ;

Sommet Européen des Thérapies Basées sur l'ARNm (Francfort, Allemagne) ; Présentation lors du 12 ème International mRNA Health Conference (Boston, Etats-Unis) ;

International mRNA Health Conference (Boston, Etats-Unis) ; Une nouvelle étape importante dans l'avancement des recherches de Néovacs.

Suresnes, le 4 mars 2025 – 8h00 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV), société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, annonce que les derniers résultats concernant son vaccin thérapeutique à ARN messager (ARNm) ont été présentés en Europe lors du 4 ème Sommet Européen sur les Thérapies Basées sur l'ARNm, qui s'est tenu du 28 au 30 janvier 2025 à Francfort, en Allemagne. Ces travaux avaient été présentés en avant-première lors du prestigieux 12 ème International mRNA Health Conference à Boston en novembre 2024.

Présentation intitulée : mRNA Therapeutic Vaccine Targeting Human IL-4 & IL-13 Protects Against Asthma

Orateur : Dr. Vincent Serra, Chief Scientific & Operating Officer, lors du 4 th mRNA-based Therapeutic Summit à Francfort, Allemagne

Orateur : Dr. Katia Lemdani, Head of R&D, lors du 12 th International mRNA Health Conference à Boston, Etats-Unis

Les résultats obtenus ont démontré que l'approche innovante propriétaire, basée sur la technologie ARN messager adoptée par Néovacs en 2024 présente un potentiel significatif dans le traitement de l'asthme allergique. Les données précliniques ont mis en évidence des réponses immunitaires robustes contre les cytokines IL-4 et IL-13, principales cibles impliquées dans la pathophysiologie de l'asthme.

Les principales conclusions des résultats indiquent que : (i) le vaccin thérapeutique ARNm ciblant les cytokines IL-4 et IL-13 induit de fortes réponses anticorps contre ces cytokines, (ii) permet de prévenir les symptômes clés de l'asthme allergique, (iii) et que le produit est bien toléré par l'organisme.

Ainsi, l'immunomodulateur (ou vaccin thérapeutique) contre l'IL-4 et l'IL-13K représente une nouvelle thérapie potentielle à base d'ARNm pour traiter l'asthme allergique.

Comme annoncé le 4 février dernier, Néovacs a décidé d'initier la filialisation de ses activités dans le domaine des Allergies, son programme le plus prometteur à ce jour, tant sur le plan de la recherche & développement que sur le plan pharmaceutique, au sein d'une filiale dédiée non cotée ( NewCo ) détenue initialement à 100% par Néovacs et baptisée Arnity Therapeutics.

Deux des plus grands rassemblements américains et européen sur les nouvelles approches innovantes en ARNm ont retenu les projets de Neovacs pour des présentations orales.

L'industrie de l'ARNm continue de connaître une dynamique spectaculaire en 2025, avec des investissements significatifs et des avancées majeures dans la recherche et le développement. L'investissement de 1,4 milliard d'euros de GSK pour l'acquisition du pipeline de maladies infectieuses de CureVac, le lancement par Moderna et BioNTech d'essais de vaccins personnalisés contre le cancer, ainsi que l'émergence de nouvelles applications de l'ARNm dans la thérapie de remplacement des protéines, l'édition de gènes et l'ingénierie cellulaire in vivo, signalent des opportunités colossales de R&D. Ces avancées ouvrent la voie à de nouvelles stratégies ARNm dans divers domaines, qui transformeront les développements cliniques en 2025.

Les sommets européen et américain sur les thérapies basées sur l'ARNm se positionnent comme les premiers forums de l'industrie consacrés à la présentation des cibles de maladies les plus prometteuses, de données inédites tant précliniques que cliniques, et à la démonstration des voies principales menant au succès commercial des pipelines R&D dans les domaines des thérapies à base d'ARNm (immunomodulateurs, vaccins et autres). Ces sommets sont des plateformes de discussion majeures pour explorer les innovations de pointe et les solutions thérapeutiques qui transformeront l'avenir de la médecine.

Rassemblant plusieurs centaines de passionnés de l'ARNm venus d'Europe, des États-Unis, d'Asie et du monde entier, ces événements représentent un guichet unique pour obtenir une vue d'ensemble inégalée des dernières avancées en matière de R&D, tout en offrant une immersion dans les stratégies de développement de bout en bout. Ils permettent de dessiner les contours de la prochaine génération de médicaments à base d'ARNm, avec un objectif clair : transformer ces innovations en réalités cliniques.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française qui conduit une double activité de R&D et d'investissement. Ses produits propres sont des candidats vaccins développés à partir de sa plateforme technologique kinoïde® dans le lupus et les allergies. L'approche innovante utilise le système immunitaire du patient pour réguler la surproduction nocive de protéines (immunothérapie active) telles que l'IL-4, l'IL-13, l'IgE. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Relations Investisseurs

neovacs@actus.fr

01 53 67 36 78 Anne-Charlotte DUDICOURT

Relations Presse financière

acdudicourt@actus.fr

06 24 03 26 52

Avertissement :

La société Néovacs a mis en place (i) un financement sous forme d'OCEANE-BSA avec la société European High Growth Opportunities Securitization Fund, qui, après avoir reçu les actions issues de la conversion ou de l'exercice de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la société, et (ii) un financement en ORA qui ont toutes été transférées à une fiducie, laquelle est à présent chargée de leur equitization.

Les actions, résultant de la conversion ou de l'exercice des titres susvisés, sont, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action. Au cas particulier de la fiducie, les actions sont cédées sur le marché selon les modalités fixées dans la convention de fiducie.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la société, ainsi qu'une forte dilution en raison du nombre de titres émis au profit de la société European High Growth Opportunities Securitization Fund et/ou de la fiducie.

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir (ou de rester investis) dans les titres de la société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.