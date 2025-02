Neolife en croissance de 9,3% en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Neolife, spécialiste des éco-matériaux issus des technologies vertes, a déclaré un chiffre d'affaires 2024 de 10,5 millions d'euros, en croissance de 9,3%. L'activité en France, en progression de 22%, représente 79% du chiffre d'affaires. "Notre positionnement stratégique sur notre marché et le renforcement de la force commerciale se poursuit avec des bonnes perspectives pour l’année 2025", précise un communiqué de presse. Neolife publiera le 31 mars prochain ses résultats annuels 2024.

