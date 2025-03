Neoen: plus de 46 millions d'actions apportées à l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 11:46









(CercleFinance.com) - Euronext Paris, BNP Paribas et Société Générale ont fait connaître à l'AMF que, durant son offre publique d'achat simplifiée (du 13 février au 13 mars) visant les titres Neoen , Brookfield Renewable Holdings a acquis 46.084.401 actions au prix unitaire de 39,85 euros.



À la clôture de l'offre, et après conversion le 11 mars des 'océanes' 2020 et 2022, l'initiateur détient, directement et indirectement, seul et de concert, 158.568.130 actions Neoen, soit 97,73% du capital et des droits de vote du groupe d'énergies renouvelables.



Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris. La suspension de la cotation des titres Neoen est maintenue dans l'attente de la mise en oeuvre du retrait obligatoire.





