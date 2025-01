Neoen: le FSP ne détient plus d'actions information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 17:35









(CercleFinance.com) - Le Fonds Stratégique de Participations (FSP) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 27 décembre 2024, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Neoen , et ne plus détenir aucune action de cette société.



Ces franchissements de seuils résultent de la cession hors marché des actions Neoenau profit de Brookfield Renewable Holdings SAS.





Valeurs associées NEOEN 39,80 EUR Euronext Paris +0,20%