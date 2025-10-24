Neoen lance le plus grand parc éolien d'Australie
Situé dans la région centre-nord de South Australia, Goyder South est le plus grand parc éolien de l'Etat ainsi que le plus important de Neoen à l'échelle mondiale.
Le parc constitué de 75 éoliennes devrait générer environ 1,5 TWh d'énergie renouvelable par an.
La production de Goyder South devrait permettre d'augmenter de plus de 20% la génération d'électricité d'origine éolienne en South Australia et jouer un rôle déterminant dans l'atteinte de l'objectif de 100% net d'énergie renouvelable que l'Etat s'est fixé à l'horizon de 2027.
Le lancement prochain de la construction du parc éolien Goyder North Wind Farm et de la batterie de stockage Goyder Battery portera la contribution totale de Neoen à la transition énergétique de South Australia à plus de 1,5 GW de capacité de production d'énergie renouvelable et de stockage.
Jean-Christophe Cheylus, CEO de Neoen Australie, a déclaré : ' Goyer South démontre le talent avec lequel les équipes de Neoen ont su tirer parti de ressources éoliennes exceptionnelles en South Australia pour développer des projets de grande qualité '.
