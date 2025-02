Neoen: l'AMF valide l'OPA simplifiée de Brookfield information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 17:00









(CercleFinance.com) - Neoen a annoncé mercredi que l'Autorité des marchés financiers (AMF) avait approuvé l'offre publique d'achat simplifiée déposée par la société d'investissement canadienne Brookfield sur le solde de son capital.



L'offre porte sur la totalité des actions Neoen non détenues à ce jour par Brookfield, soit l'équivalent d'environ 32,3% du capital du producteur d'énergies renouvelables, ainsi que sur la totalité des Océanes non détenues par Brookfield.



Le prix de l'offre de 39,85 euros par action représente une prime de 40,3% et 43,5% respectivement par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur trois et six mois des actions avant l'annonce de l'opération à fin mai 2024.



L'offre devrait s'ouvrir le jeudi 13 février et se clôturer le 13 mars.





Valeurs associées NEOEN 39,83 EUR Euronext Paris +0,10%