Neoen devient le premier énergéticien renouvelable à passer le cap des 3 GW en Australie

(AOF) - Neoen, un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable, dispose désormais de 3,3 GW d’actifs en opération ou en construction en Australie, confirmant sa position de leader des énergies renouvelables dans le pays. A ce jour, Neoen y a déjà investi plus de 4 milliards de dollars australiens et ses actifs représentent près de 10% des grandes centrales solaires au sol, 10% de l’éolien terrestre et 45% des grandes batteries.

Neoen est un acteur de long-terme en Australie et détient 20 centrales en opération ou en construction, qui représentent 2 GW de capacités de production solaire et éolienne (à parts égales) et 1,3 GW / 2,8 GWh de capacité de stockage.

Neoen Australia a démarré avec une petite équipe à Sydney et compte désormais 7 bureaux, plus de 100 collaborateurs, avec une présence dans chaque état. Fort d'un important portefeuille de projets en développement, Neoen a l'intention d'investir plusieurs milliards de dollars australiens et d'atteindre environ 10 GW en opération ou en construction en 2030.

Son ambition est d'opérer des actifs extrêmement compétitifs dans chacune de ses trois technologies (solaire, éolien et stockage) au sein de chaque état et de s'appuyer sur ce portefeuille multi-technologies pour concevoir les solutions du futur pour le réseau comme pour ses clients.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Premier producteur indépendant français d’énergies exclusivement renouvelables fondé en 2008 ;

- Chiffre d’affaires de 333,4 M€, réalisé dans 15 pays, dont 50 % en Australie, et provenant à 49 % du solaire, 41% de l’éolien et 10 % du stockage ;

- Portefeuille de 13,9 GW, dont 5,4 GW d’actifs en opération ou construction;

- Modèle d’affaires « development to own » : intégré avec une présence sur les 4 phases de vie des actifs -développement, financement, maîtrise d’ouvrage et opérations : intervenant dans les pays à parité réseau, avec des contrats de vente d’électricité PPA de long terme,

- Capital détenu à 42,16 % par Impala (holding de la famille Veyrat) et 0,84 % par Cartusia (holding de la famille Barbaro) agissant de concert, devant le FSP (6,92 %) et la BPI (4,39 %), Xavier Barbaro étant président-directeur général du conseil d’administration de 8 membres ;

- Bilan renforcé par l’augmentation de capital de mars 2023

Enjeux

- Feuille de route 2023-2025 aux objectifs financiers relevés : capacité en opération ou construction de + 10 GW dont 5 GW en 2023, investissements annuels de l’ordre de 5,3 Mds€, d’où de régulières levées de fonds, hausse du résultat opérationnel de + 20 % en 2022 puis à 2 chiffres ;

- Stratégie d’innovation : menée en partenariat avec les clients lors des projets pilote, innovants par essence, identifiant les technologies de réduction des coûts et de stockage d’énergie ;

- Stratégie environnementale « Sustainable Framework » : pilier Corporate pour la réduction de l’empreinte carbone, pilier Projets de gestion des enjeux environnementaux et de recyclage des installations, lancement d’emprunts verts ;

- Forte position dans le stockage de batteries lithium-ion (Capacité de 1 GW) développé en partenariat en Australie, Scandinavie, France et Amérique ;

- Modèle économique adossé à des contrats de ventes d’électricité à long terme et bénéficiant du contexte de prix de marché élevés (incrément immédiat de revenus sur les électrons vendus sur les marchés et demande additionnelle pour les contrats de long terme) ;

- Visibilité avec un pipeline de 11,9 GW de projets avancés, dont 7,4 GM sécurisés avec extension géographique prochaine en Allemagne, Italie, Croatie et Equateur.

Défis

- Activité portée par des réglementations favorables aux énergies renouvelables ;

- Gains en capital attendus de « farm-out » -cessions partielles voire totales d’actifs sécurisés ;

- Après un gain de 42 % des revenus au 1 er trimestre, relèvement de l’bjectif 2023 d’un résultat d’exploitation entre 460 et 490 M€ avec marge opérationnelle proche de 80 % ;

- Dividende 2022 de 0,125 € en hausse de 25 %, payable en numéraire ou actions, avec volonté d’une distribution en augmentation progressive jusqu’en 2025.