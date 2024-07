(AOF) - Le chiffre d’affaires consolidé de Neoen s’est élevé à 255,7 millions d’euros au premier semestre 2024, en recul de 8% par rapport au premier semestre 2023. A taux de change constants, il est en repli de 7%. L'Ebitda ajusté s'est élevé à 231,9 millions d'euros, en repli de 8% par rapport au premier semestre 2023. Cette évolution résulte essentiellement de la baisse mécanique du chiffre d'affaires de plusieurs actifs entrés progressivement dans leurs PPA long terme à partir du deuxième trimestre 2023 en Finlande et en Australie.

Cette évolution résulte aussi d'une base de comparaison élevée au premier semestre 2023 pour ce qui concerne les opérations de farm-down (cession de la centrale solaire de Cabrela au Portugal).

Le taux de marge d'EBITDA ajusté du groupe est resté stable par rapport au premier semestre 2023, à 91%.

L'EBIT ajusté s'est élevé à 135,1 millions d'euros, en baisse de 17% par rapport au premier semestre 2023.

Les charges d'amortissement ont progressé de 8,6 millions d'euros (+10%) en lien avec la croissance du parc d'actifs en opération.

Le résultat opérationnel non courant est passé d'une charge de 3,2 millions d'euros au premier semestre 2023 à une charge de 9 millions d'euros au premier semestre 2024, principalement en raison de la comptabilisation au premier semestre 2024 de frais de transactions non récurrents.

Le résultat net ajusté de l'ensemble consolidé ressort ainsi en recul au premier semestre 2024, à 27,7 millions d'euros contre 63 millions d'euros au premier semestre 2023.

Le groupe affiche une position de trésorerie solide au 30 juin 2024, de 515,3 millions d'euros contre 778 millions d'euros au 31 décembre 2023.

Neoen confirme son objectif d'Ebitda ajusté 2024 compris entre 530 et 560 millions d'euros, avec un taux de marge d'Ebitda ajusté supérieur à 85%.

Le groupe confirme par ailleurs son ambition de voir son Ebitda ajusté dépasser 700 millions d'euros en 2025 et sa capacité totale en opération ou en construction atteindre 10 GW dans le courant de l'année 2025.

=/ Points-clés /=

- Premier producteur indépendant français d’énergies exclusivement renouvelables fondé en 2008 ;

- Chiffre d’affaires de 503 M€, réalisé dans 15 pays, dont 50 % en Australie, et provenant à 38 % du solaire, 43 % de l’éolien et 18 % du stockage ;

- Portefeuille de 19,3 GW, dont 7 GW d’actifs en opération ou construction ;

- Modèle d’affaires « development to own » :

- intégré avec une présence sur les 4 phases de vie des actifs -développement, financement, maîtrise d’ouvrage et opérations,

- adossé à des contrats de ventes d’électricité à long terme,

- intervenant dans les pays à parité réseau, avec des contrats de vente d’électricité PPA de long terme

- limitant à 20 %la part des revenus exposés aux prix de marché ;

- Capital détenu à 42,16 % par Impala (holding de la famille Veyrat) et 1,49 % par Cartusia (holding de la famille Barbaro) agissant de concert, devant le FSP (6,92%) et la BPI (4,39 %), Xavier Barbaro étant président-directeur général du conseil d’administration de 8 membres ;

- Bilan renforcé par l’appel au marché de mars, d’où, à fin juin, un levier de la dette ramené à 4,9 et une trésorerie de 1,1 Md€.

=/Enjeux/

- Feuille de route 2023-2025 aux objectifs prolongés jusqu’en 2030 :

- capacité en opération ou construction de + 10 GW puis 20 GW en 2030,

- augmentation de la durée de stockage par MW installé des futures batteries du Groupe, soit un financement additionnel en fonds propres de 150 M€ 2023- 2025,

- enveloppe d’investissements de 6,2 Mds€ sur 2021-2025,

- besoins totaux en fonds propres estimés à 750 M€ sur 2023-2025

- croissance annuelle à 2 chiffres de l’EBITDA sur 2023-2025, à 700 M€,

- gain de nouveaux projets d’au moins 2 GW par an à compter de 2025 ;

- Stratégie d’innovation :

- menée en partenariat avec les clients lors des projets pilote, innovants par essence,

- identifiant les technologies de réduction des coûts et de stockage d’énergie ;

- Stratégie environnementale « Sustainable Framework » :

- pilier Corporate pour la réduction de l’empreinte carbone,

- pilier Projets de gestion des enjeux environnementaux et de recyclage des installations,

- lancement d’emprunts verts ;

- Forte position dans le stockage de batteries lithium-ion, développé en partenariat avec Tesla dans l’unité australienne de Hornsdale, à Providence au Salvador et à Illikkâlâ en Finlance ;

- Sécurisation de l’activité économique dans un contexte de prix de marché élevés (incrément immédiat de revenus sur les électrons vendus sur les marchés et demande additionnelle pour les contrats de long terme).

=/Défis/=

- Gains en capital attendus de « farm-out » -cessions partielles voire totales d’actifs sécurisés ;

- Exécution des projets en cours : parc éolien de Goyder, centrale solaire de Western Downs, les batteries de stockage de Capital Battery, Western Downs et Blyth en Australie, centrale solaire de Fox Coulée au Canada et de Rio Maior au Portugal, parc éolien de Björkliden en Finlande et parc éolien de Storbrännkullen en Suède ,

- Objectif 2023 d’un résultat d’exploitation entre 460 et 490 M€ et une marge ajustée de + 80 % ;

- Vers une augmentation progressive de la distribution des dividendes jusqu’en 2025.