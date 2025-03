Neoen confirme ses objectifs 2025 malgré un bénéfice net 2024 en fort recul

Le producteur d'énergies renouvelables Neoen a confirmé ses objectifs pour 2025 malgré une chute de 87% de son bénéfice net l'an dernier entraînée notamment par le poids de sa dette, dans un communiqué publié mercredi.

( AFP / MEHDI FEDOUACH )

"Neoen termine l’exercice 2024 avec un ebitda (bénéfice avant déduction des intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, NDLR) ajusté conforme à nos attentes. Nous sommes fiers d’avoir remporté 1,9 gigawatt (GW) de nouveaux projets au cours de l’année et d’avoir mis 0,9 GW en service, dont deux grandes batteries en Australie, trois parcs éoliens dans les pays nordiques et des centrales solaires au Canada et en France", a résumé Xavier Barbaro, PDG du groupe cité dans le communiqué.

L'an dernier, le résultat net part du groupe de Neoen s'est établi à 19 millions d'euros, contre 150,2 millions un an plus tôt, en raison entre autres de "la hausse du coût de la dette".

Son chiffre d’affaires s'est établi à 533,1 millions d'euros, en progression de 2% sur un an - dont 229,4 millions issus de l'activité éolienne et 207,7 millions du solaire.

Neoen indique "réitérer son ambition de voir son ebitda ajusté dépasser 700 millions d’euros en 2025" - contre 479,4 millions d'euros en 2024 - et "sa capacité totale en opération ou en construction atteindre 10 GW dans le courant de l'année 2025" - contre 8,9 GW à fin décembre 2024.

"Ces objectifs tiennent compte de la meilleure estimation à date du calendrier d’exécution des projets du groupe et de sa vision actuelle de l’évolution des prix de marché", précise Noen.

Fin décembre, le gestionnaire d'actifs canadien Brookfield, qui exploite la plateforme d'énergies renouvelables Brookfield Renewable Partners, avait annoncé prendre une participation majoritaire dans la société. Après avoir ainsi acquis 53,12% de son capital, il avait indiqué vouloir déposer un projet d'offre publique d'achat des titres restants.

Mercredi, Neoen annonce que cette offre a été ouverte le 13 février et se clôturera le 13 mars.

"Si les conditions légales sont remplies à la clôture de l'offre, Brookfield Renewable Holdings entend mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire sur les actions restantes de Neoen et les Océanes (obligations convertibles en actions, NDLR) au prix de l’offre", est-il précisé.

Neoen, coté à Paris depuis 2018 et intégré à l'indice SBF 120, pourrait sortir de la cote parisienne si Brookfield parvient à obtenir plus de 90% de son capital et de ses droits de vote à l'issue de l'offre publique d'achat, qui se fera au prix de 39,85 euros par action.