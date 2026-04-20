Nektar Therapeutics progresse après qu'un traitement contre l'alopécie ait montré une repousse des cheveux lors d'une étude

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20 avril - ** Les actions du développeur de médicaments Nektar Therapeutics NKTR.O augmentent de25,6% à106,60 $

** La société déclare que son traitement expérimental pour traiter la perte de cheveux par plaques a montré des signes de repousse des cheveux lors d'une étude d'extension faisant suite à un essai de phase intermédiaire

** NKTR testait son injection sous la peau, appelée rezpegaldesleukin, chez des patients atteints d'alopécie areata sévère à très sévère

** La société indique que de la 36e à la 52e semaine, 29 % des patients recevant une faible dose du médicament et 31 % des patients recevant une dose élevée avaient au moins 80 % ou plus de leur cuir chevelu couvert de cheveux, comparativement à aucun dans le groupe placebo ** Les résultats soutiennent l'avancement de la thérapie en phase finale de développement; le médicament est bien toléré et son profil d'innocuité est conforme aux résultats précédemment rapportés ** Selon les analystes de H.C. Wainwright, ces résultats convaincants pourraient aider à surmonter le scepticisme des investisseurs quant à l'efficacité du rezpeg ** "Compte tenu des données cliniques cumulées, nous pensons que rezpeg deviendra probablement le premier traitement biologique pour l'AA, répondant à un besoin important non satisfait" - H.C. Wainwright **En incluant les mouvements de la séance, NKTR a plus que doublé depuis le début de l'année