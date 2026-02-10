 Aller au contenu principal
Nektar progresse grâce à un médicament contre l'eczéma dont les effets bénéfiques se prolongent pendant un an
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 13:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Nektar Therapeutics NKTR.O augmentent de 4,15 % à 37,94 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que son médicament expérimental contre l'eczéma, le rezpegaldesleukin, a aidé des patients atteints d'eczéma modéré à sévère à maintenir des améliorations pendant un an

** L'eczéma est une maladie chronique de la peau qui provoque des démangeaisons

** L'étude indique que 71% et 83% des patients recevant les doses mensuelles et trimestrielles les plus élevées ont gardé les symptômes sous contrôle; jusqu'à 30% ont vu leur peau disparaître complètement

** Les effets secondaires étaient principalement des réactions légères au point d'injection, sans nouveaux problèmes de sécurité; 3,5% des patients ont arrêté le traitement en raison des effets secondaires

** La société prévoit des études de phase finale plus importantes, en vue d'une approbation potentielle en 2029; elle affirme que le médicament bénéficie d'un statut accéléré auprès de la FDA

** NKTR a augmenté de ~203% en 2025

