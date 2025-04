Négociations annuelles chez Amazon: après un boycott, un accord finalement signé

Un accord majoritaire a été signé mardi à l'issue des négociations annuelles chez Amazon pour les employés des huit centres de distribution en France, a indiqué l'entreprise à l'AFP, une semaine après un boycott des syndicats.

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Jeudi dernier, les organisations syndicales représentatives des centres de distribution avaient boudé la réunion de signature de l'accord des négociations annuelles obligatoires (NAO), dénonçant "un dialogue social inexistant" et une méthode "récurrente" consistant "à soumettre à signature un projet d'accord non conforme à ce qui est discuté et présenté en négociation".

Mais mardi, un accord majoritaire a finalement été trouvé, quatre des six syndicats (Unsa, CAT, CGT, CFE-CGC) ayant signé, sans la CFDT et Sud, a précisé Amazon.

Ont ainsi été entérinés l'augmentation moyenne de 2,8% du salaire de base des agents logistiques ainsi que le versement d'une prime de partage de la valeur allant jusqu’à 1.000 euros, entre autres.

Chaque année à Amazon, syndicats et direction se mettent autour de la table pour discuter des conditions salariales et de travail des quelque 22.000 salariés des activités logistiques du géant américain en France.

Les huit centres de distribution représentent le gros du contingent des effectifs d'Amazon en France, environ 17.000 personnes.

Jeudi dernier, un accord majoritaire avait déjà été signé pour les employés des agences de livraison et centres de tri, prévoyant la même augmentation salariale que pour les salariés des centres de distribution.