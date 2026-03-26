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Needham lance le suivi d'Abercrombie à l'achat, voit un profil convaincant
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 14:55

Needham a démarré jeudi la couverture du titre Abercrombie & Fitch avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 108 dollars.

Après un exercice 2025 difficile, le broker estime que les fondamentaux de la chaîne américaine de prêt-à-porter, très populaire auprès des adolescents et des jeunes adultes, sont en train de se stabiliser, ce qui rend l'action attrayante à ses niveaux de valorisation actuels, sur la base d'un PER de seulement 8x pour 2026.

Un profil risque/rendement jugé convaincant

Il fait également remarquer que la trajectoire des ventes de la marque phare Abercrombie s'est considérablement améliorée ces dernières années, à tel point que celle-ci pourrait bientôt renouer avec une croissance à données comparables, selon ses estimations.

Quant à Hollister, sa croissance organique tend désormais à se normaliser après sept trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres, un ralentissement qui ne devrait toutefois pas conduire à une baisse des ventes à données comparables, à la différence de ce qu'avait connu Abercrombie par le passé, rassure Needham.

Ce dernier se dit également curieux quant aux résultats des options stratégiques qui sont actuellement à l'étude concernant les activités déficitaires en Asie, une mesure qui pourrait déboucher sur une amélioration de l'ordre de 0,50 dollar au niveau du bénéfice par action (BPA), d'après ses calculs.

En résumé, Needham estime que le titre offre un profil risque/rendement convaincant au regard de sa valorisation actuelle.

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ABERCROMBIE FT RG-A
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 26/03/2026 à 14:55:00.

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