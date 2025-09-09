Nebius bondit après un accord de 17,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Kritika Lamba

Les actions de Nebius Group NBIS.O ont bondi de 41% à 90,3 dollars mardi, les investisseurs ayant salué son accord de 17,4 milliards de dollars pour la fourniture d'infrastructures d'IA à Microsoft MSFT.O sur une période de cinq ans.

L'accord, qui pourrait être porté à 19,4 milliards de dollars si Microsoft augmente sa demande, souligne le besoin croissant de centres de données d'IA à haute performance dans le cadre d'une course mondiale au développement de technologies avancées d'intelligence artificielle générative.

L'action, qui a plus que doublé cette année, a augmenté de 41,3% dans les premiers échanges, tandis que les actions de son rival CoreWeave ont gagné 8,1%.

Les analystes estiment que Nebius est désormais bien positionné pour gagner de nouveaux clients de premier plan, notamment d'autres hyperscalers et des laboratoires d'intelligence artificielle de pointe, à mesure qu'il étend sa présence dans les centres de données grâce à de nouveaux projets à venir.

"Cet accord apporte une clarté sans précédent sur le potentiel de revenus à long terme de l'entreprise et réduit considérablement les risques liés au développement de ses capacités", a déclaré Hamed Khorsand, analyste chez BWS Financial.

Microsoft, qui a signalé à plusieurs reprises une pénurie d'infrastructures d'IA en nuage en raison des besoins croissants de ses clients, s'est tourné vers des fournisseurs tiers pour combler cette lacune.

Le géant de la technologie a conclu un accord similaire de plusieurs milliards de dollars avec CoreWeave CRWV.O , qui a également un contrat substantiel avec OpenAI pour les ressources informatiques d'IA.

Fondée à partir des actifs du géant technologique russe Yandex, la société Nebius, basée à Amsterdam, fournira principalement à Microsoft une infrastructure GPU dédiée à partir du nouveau centre de données de la société à Vineland, dans le New Jersey, à partir de la fin de l'année.

L'activité principale de Nebius consiste à fournir à ses clients des services cloud d'IA complets basés sur l'informatique Nvidia NVDA.O , offrant aux développeurs d'IA les outils et services logiciels et matériels nécessaires pour construire et exécuter leurs modèles.