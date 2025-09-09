Nebius bondit après avoir conclu un accord de 17,4 milliards de dollars avec Microsoft dans le domaine de l'informatique de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un graphique et d'un arrière-plan)

Les actions de Nebius Group NBIS.O ont bondi de près de 55% à 99,2 dollars mardi, les investisseurs ayant salué l'accord de 17,4 milliards de dollars conclu avec Microsoft MSFT.O pour la fourniture d'une infrastructure d'intelligence artificielle sur une période de cinq ans.

L'accord, qui pourrait être porté à 19,4 milliards de dollars si Microsoft augmente sa demande, souligne le besoin croissant de centres de données d'IA à haute performance dans le cadre d'une course mondiale au développement de technologies avancées d'intelligence artificielle générative.

L'action, qui a plus que doublé cette année, a augmenté de55 % avant la cloche, tandis que les actions de son rival CoreWeave ont gagné 6,6 %.

Nebius devrait ajouterenviron 7,7 milliards de dollars à sa capitalisation boursière de 15,3 milliards de dollars, si les gains se maintiennent.

"Nous continuons de penser que Nebius est bien placé pour attirer d'autres clients de premier plan, y compris d'autres hyperscalers ou des laboratoires d'IA de pointe, car la société continue de développer la capacité de ses centres de données grâce à de nouvelles opportunités", a déclaré Alexander Platt, analyste chez DA Davidson.

Microsoft, qui a signalé à plusieurs reprises une pénurie d'infrastructures d'IA en nuage en raison des besoins croissants de ses clients, s'est tourné vers des fournisseurs tiers pour combler cette lacune.

Le géant de la technologie a conclu un accord similaire de plusieurs milliards de dollars avec CoreWeave CRWV.O , qui a également un contrat substantiel avec OpenAI pour les ressources informatiques d'IA.

Fondée à partir des actifs du géant technologique russe Yandex, la société Nebius, basée à Amsterdam, fournira principalement à Microsoft une infrastructure GPU dédiée à partir du nouveau centre de données de la société à Vineland, dans le New Jersey, à partir de la fin de l'année.

L'activité principale de Nebius consiste à fournir à ses clients des services cloud d'IA complets basés sur l'informatique Nvidia NVDA.O , offrant aux développeurs d'IA les outils et services logiciels et matériels nécessaires pour construire et exécuter leurs modèles.